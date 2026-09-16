Медь, спорт и город. Зачем производитель металла строит арены и храмы

Медь снова в дефиците, добывать её становится всё сложнее. Но у российского производителя этого металла есть и вторая задача — не только выпускать продукт, но и менять к лучшему города, где он работает. На примере Челябинска видно, как это выглядит.

Не только медные трубы

Медь — это не только провода и трубки холодильников. Без неё не работали бы смартфоны, компьютеры, дата-центры и даже космические корабли. Или взять автомобили: если в обычной машине содержится примерно 40 килограммов меди, то в электромобиле — уже 400.

Фото: Егор Ивлев.

Проблема в том, что меди в мире сейчас не так уж много, а самые богатые месторождения были выработаны ещё в XX веке. На помощь промышленности приходят современные технологии, они позволяют обогащать более бедную горную породу. Пример — Русская медная компания.

Более 20 лет на рынке. Сегодня компания не просто входит в число ведущих производителей меди в стране, но и имеет репутацию экологически и социально ответственного бизнеса.

Фото: Егор Ивлев.

Одно из самых современных и экологичных производств — горно-обогатительный комбинат в Челябинской области. Месторождение там открыли ещё советские геологи, но тогда сочли бесперспективным: концентрация меди в горной породе не более 0,3 %. Сегодня производственные мощности ГОКа позволяют на выходе получать медный концентрат с содержанием меди в 25 %.

Фото: Егор Ивлев.

Спорт как часть работы

Российский производитель нацелен не только на прибыль, но и на развитие городов, где работает. Здесь строят физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, лыжные базы, проводят капитальные ремонты в детских садах и школах. У компании есть благотворительный фонд и волонтёрский центр, поисково-спасательное подразделение «РМК Поиск». Все эти организации объединяет одна цель — помощь людям.

К спорту в компании особое отношение: здесь поддерживают и любительский, и профессиональный спорт.

Фото: Олег Ковалюк.

Челябинску в этом году исполнилось 290 лет. На юбилей города российский медный гигант сделал горожанам несколько спортивных подарков. Один из них — первый в России гала-турнир по боям на голых кулаках. 16 поединков по кулачным боям и ММА собрали полные трибуны местной ледовой арены. Турнир, прошедший в День города, был международным: часть бойцов выставила российская лига RCC Hard (она связана с компанией), часть — американский промоушен Gamebred. Первые 2,5 часа бои шли по правилам RCC, запрещающим удары ногами, вторая часть — по американским стандартам, разрешающим это делать. Но голые кулаки были и у тех, и у других.

Фото: Олег Ковалюк.

Кульминацией программы стал бой-реванш между Иваном Штырковым и Вагабом Вагабовым. В 2024 году они уже встречались на ринге по правилам кикбоксинга, то есть в боксёрских перчатках. Тогда победу решением судей забрал Вагабов, спортсмен из Махачкалы. А Штырков — он почти земляк, из Екатеринбурга, так что зал болел в основном за него. На счастье поклонников, победил (опять-таки по очкам) Штырков.

Фото: Павел Табарчук.

Три дня экстрима

Это ещё не всё, чем запомнился челябинцам прошедший День города. На три дня скейт-парк в центре превратился в арену экстремальных видов спорта. Там прошло первенство России по BMX-фристайлу (это когда на велосипедах вниз головой летают) в возрастной категории 19–22 лет. В заездах приняли участие три десятка сильнейших райдеров со всей страны. Победа здесь открывает молодым спортсменам двери в сборную России. Здесь же прошли состязания по скейтборду, роликам, уличному баскетболу и настольному теннису.

Фото: Павел Табарчук.

Скейт-парк, кстати, построен на средства медной компании — она передала его городу.

Кроме того, компания строит в столице Южного Урала и многофункциональный спортивный комплекс — РМК-Арену на пять тысяч мест. Её открытие намечено на весну следующего года. Здесь планируют проводить соревнования по 11 видам единоборств, а также по баскетболу и волейболу. Внутри уже смонтировали первую на Урале профессиональную аэротрубу высотой 20 метров.

Фото: Валерий Звонарев

Не только спортом

Ещё один подарок челябинцам от всероссийского производителя меди — Кафедральный собор Рождества Христова. Собор стал визитной карточкой города и местом притяжения для горожан и туристов. В верхнем храме ещё идут отделочные работы, а нижний (крестильный) уже открыт, здесь проходят службы. Накануне Дня города в нём выставили мощи святителя Спиридона Тримифунтского, привезённые с греческого острова Корфу, к ним выстроилась очередь.

Фото: Егор Ивлев.

Так что медь — это не только провода, трубы и электромобили. Это ещё и скейт-парк, где тренируются будущие чемпионы, спортивная арена, где будут бороться за медали, и собор, куда идут всей семьёй. Медный век, может, и закончился 5 тысяч лет назад, но его наследие продолжает работать на благо людей.