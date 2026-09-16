«Это идиотизм». В США снова пытаются сократить рабочую неделю до 32 часов

В Конгресс США внесли законопроект о поэтапном сокращении стандартной рабочей недели с 40 до 32 часов без снижения зарплат и льгот. Авторы инициативы предлагают изменить правила оплаты сверхурочных и защитить от потери доходов американцев.

Четыре года на переход

Инициаторами «Акта о 32-часовой рабочей неделе» стали независимый сенатор от Вермонта Берни Сандерс и демократ Марк Такано, представляющий Калифорнию. Законопроект предусматривает не одномоментную отмену 40-часовой недели, а постепенное снижение федерального порога.

В первый год после вступления закона в силу сверхурочными будут считаться часы после 38 часов работы в неделю. Еще через год порог снизят до 36 часов, затем до 34, а после завершения переходного периода он составит 32 часа. При этом речь не идет об обязательной четырехдневке: компании смогут самостоятельно решать, как распределять рабочее время.

Отдельно предлагается изменить правила ежедневных сверхурочных. За работу свыше восьми часов в день сотрудник должен получать не менее полутора обычных ставок, а после 12 часов — как минимум двойную оплату. В каких странах люди больше времени проводят на работе? Инфографика Подробнее

Работать меньше

Авторы законопроекта настаивают, что сокращение рабочего времени не должно означать сокращения доходов. Работодателям хотят запретить уменьшать зарплату или урезать льготы работников из-за перехода на новый стандарт. Компании, которые сохранят 40-часовую неделю, должны будут оплачивать часы сверх установленного законом порога как сверхурочные.

Сандерс связывает инициативу с развитием искусственного интеллекта, автоматизации и робототехники. По его мнению, рост производительности должен отражаться не только в прибылях компаний, но и в условиях труда. Такано также указывает, что 40-часовая неделя была закреплена федеральным законодательством почти 90 лет назад, а технологии с тех пор существенно изменили рабочие процессы.

Документ поддержали ряд профсоюзов и общественных организаций, включая AFL-CIO, United Auto Workers, Национальный проект по трудовому законодательству и Национальный союз медсестер. «Здесь не принято перерабатывать». Как живется российским айтишникам в США Подробнее

Идея вызывает споры

Противники инициативы обращают внимание, прежде всего на возможные расходы работодателей. Если сотрудник будет работать 32 часа вместо 40, но сохранит прежнюю зарплату, бизнесу придется искать способы компенсировать сокращение рабочего времени.

Республиканский стратег Карл Роув в эфире Fox News жестко раскритиковал предложение, назвав его «идиотизмом». Он задался вопросом о том, откуда небольшим компаниям брать дополнительные средства, если им придется платить прежнюю зарплату за меньшее количество часов.

Министр сельского хозяйства США Брук Роллинз также выступила против сокращения рабочей недели. В разговоре с Fox Business она заявила, что не представляет сценария, при котором американцам просто предложат проводить дополнительные дни дома.

У законопроекта уже есть история неудачных попыток. Такано вносил аналогичные инициативы в 2021 и 2023 годах, а Сандерс — в 2024-м. Ни одна из них не стала федеральным законом. Теперь документ снова оказался в Конгрессе. Его дальнейшая судьба будет зависеть от поддержки в Палате представителей и Сенате. В сентябре 2026 года обе палаты контролируют республиканцы, поэтому принятие инициативы потребует значительной поддержки за пределами круга ее нынешних сторонников.