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Жительница Амурской области насмерть забила сожителя скалкой

Shatokhina Natalya / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В Амурской области женщина обвиняется в убийстве своего сожителя, которого она забила до смерти скалкой. Об этом сообщает региональное следственное управление СК РФ в субботу, 19 сентября.

Инцидент произошел в селе Дальневосточное, где 41-летняя местная жительница распивала алкогольные напитки вместе с мужчиной. Во время застолья между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина напал на женщину и начал ее избивать. В ответ на агрессию она схватила деревянную скалку и нанесла ему удар в область головы.

В результате полученных травм у мужчины диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, которая привела к его смерти спустя несколько часов после происшествия. Сама обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном.

На данный момент в отношении женщины избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Ей предъявлено обвинение по статье, предусматривающей ответственность за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Дело направлено в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.

Ранее сообщалось, что женщина из ревности зарезала бойфренда и оставила его тело разлагаться в спальне.
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Происшествияжестокое убийствоАмурская область
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