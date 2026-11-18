После ударов ВСУ по Крымскому мосту следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. В эксклюзивном комментарии aif.ru юрист Иван Соловьев объяснил, кто может стать фигурантами по этому делу.

«В рамках возбуждённого уголовного дела будут проведены соответствующие экспертизы, будет получена вся информация о том, какими средствами была проведена террористическая атака, а также будет выясняться, по чьему приказу это было сделано, кто к этому причастен и какие средства использовались для того, чтобы все это осуществить», — сказал он.

Эксперт объяснил, что будет установлен круг подозреваемых, кто мог отдать приказ об атаке на Крымский мост.

«Соответственным образом будет выясняться их причастность к отдаче этого преступного приказа. После этого будет дана процессуальная оценка. Если этот человек уже осуждён, то дополнено новым обвинением, если не был, то соответствующее обвинение должно быть предъявлено ему. Такой человек уведомляется о том, что в отношении него возбуждено уголовное дело. Не исключаю, что подозреваемые потом могут стать обвиняемыми и может быть вынесен и заочный приговор со всеми правовыми последствиями, с объявлением в международный розыск и с ордером соответствующим, который даётся международной полицейской организации», — уточнил Соловьев.

16 и 17 ноября украинские вооружённые формирования атаковали Крымский мост с использованием беспилотников, в результате чего повреждены конструкции.

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что в ответ на атаку по Крымскому мосту российская сторона может нанести удары по всем мостам через Днепр, кроме того, приоритетной может стать цель на западе Украины.

По делу о подрыве Крымского моста в 2022 году восьмерых фигурантов приговорили к пожизненному заключению с отбыванием части срока в тюрьме и колонии особого режима, а также к взысканию 7 млрд рублей. По эпизоду 2023 года заочно предъявили обвинение организатору по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ. За публичные призывы к терроризму дали 5 лет 6 месяцев, а за оправдание терроризма — от 3 до 11 лет.