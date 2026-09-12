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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Взрывы прогремели в Киеве, Одессе и Ровно

Скриншот
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

В Киеве на фоне объявленной воздушной тревоги произошли взрывы. Об этом сообщил украинский телеканал «Общественное». Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал тревоги в столице был объявлен в 23:59 мск.

Позднее о взрывах сообщили в Одессе. По данным украинской онлайн-карты, воздушная тревога в Одесской области продолжалась до 0:41 мск. Информация о последствиях произошедшего и возможных повреждениях на момент публикации не приводилась.

Еще один взрыв произошел в Ровно на западе Украины. Как сообщало «Общественное», в Ровненской области в это время также действовал режим воздушной тревоги. Данные о последствиях инцидента не уточнялись.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили обрабатывавший разведданные дата-центр в районе Киева.
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