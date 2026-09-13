ВСУ атаковали учебно-тренировочный центр ЗАЭС более 10 раз с 12 сентября

Украинские боевики провели не менее 10 атак на учебно-тренировочный центр Запорожской АЭС с вечера субботы, сообщается в канале ЗАЭС в мессенджере МАХ.

«Зафиксировано уже более 10 атак с применением БПЛА», - говорится в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших при украинских ударах нет. Масштаб нанесенных центру повреждений уточняется. Кроме того, сохраняется высокая опасность повторных атак.

На ЗАЭС рассказали, что в учебно-тренировочном центре ведется подготовка и тренировка персонала, отработка действий в нештатных и аварийных ситуациях. Для атомной станции такая работа является частью системы обеспечения безопасности. В связи с этим атаки на объект на станции назвали не только ударом по инфраструктуре, но и по одному из элементов системы ядерной безопасности.

Ранее гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что при ударе украинской армии по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС погибли двое российских военных.