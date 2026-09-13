Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
233

Два бойца ВС РФ погибли при ударе ВСУ по бензовозам с дизтопливом для ЗАЭС

Dmitry Grigoriev / www.globallookpress.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Двое российских военных погибли при ударе украинской армии по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, приводит KP.RU заявление гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

Он сообщил, что 11 сентября ВСУ нанесли комбинированные удары по автомобилям, доставлявшим топливо для атомной станции.

«Погибли двое военнослужащих, большое количество российских военных получили ранения, в том числе тяжелые», - сообщил Лихачев.

Он подчеркнул, что все военные были задействованы для обеспечения «сугубо гражданской миссии».  

Лихачев отметил, что своими действиями Киев встал на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей в Европе АЭС.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Происшествияпогибли военныеЗАЭСбензовозы с дизтопливом
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть