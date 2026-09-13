Два бойца ВС РФ погибли при ударе ВСУ по бензовозам с дизтопливом для ЗАЭС

Двое российских военных погибли при ударе украинской армии по бензовозам с дизельным топливом для Запорожской АЭС, приводит KP.RU заявление гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

Он сообщил, что 11 сентября ВСУ нанесли комбинированные удары по автомобилям, доставлявшим топливо для атомной станции.

«Погибли двое военнослужащих, большое количество российских военных получили ранения, в том числе тяжелые», - сообщил Лихачев.

Он подчеркнул, что все военные были задействованы для обеспечения «сугубо гражданской миссии».

Лихачев отметил, что своими действиями Киев встал на путь провоцирования ядерного инцидента на крупнейшей в Европе АЭС.

Ранее сообщалось, что беспилотный летательный аппарат ВСУ нанес удар по площадке сухого хранилища отработавшего ядерного топлива на ЗАЭС.