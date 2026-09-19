В Таиланде нашли заблудившегося 9-летнего мальчика из России

На тайском острове Пханган полиция нашла заблудившегося ночью 9-летнего мальчика из России. Об этом пишет «Тхаи Пост».

«Мальчик шел по дороге и плакал. Туристическая полиция передала его матери», — пишет издание.

Ребенка обнаружили в пяти километрах от дома, который снимает его семья. Мальчика заметил на дороге отдыхавший на Пхангане гражданин Нидерландов. Он сразу вызвал туристическую полицию. Для беседы с мальчиком вызывали переводчика. Ребенок рассказал, что проснулся ночью и обнаружил, что матери дома нет. Он испугался, вышел на улицу и побежал по дороге. Полицейские отследили путь ребенка по камерам и нашли его дом. Мальчик, как оказалось, пробежал пять километров. Затем сотрудники полиции установили номер матери и позвонили ей.

В полиции женщина рассказала, что уложила сына спать, а сама пошла в соседний дом к подруге, которая утром улетала в Россию.

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