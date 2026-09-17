В США произошло землетрясение магнитудой 6,3

Геологическая служба США (USGS) сообщила о землетрясении, произошедшем в акватории у берегов американского штата Аляска. Сейсмологи зафиксировали событие магнитудой 6,3.

Согласно данным мониторинга, эпицентр подземных толчков располагался в 167 километрах к западу от населенного пункта Никольский. Очаг землетрясения залегал на глубине 83 километров. Время регистрации — 14:19 по UTC (17:19 по московскому времени).

На данный момент официальных сведений о пострадавших или разрушениях не поступало. Специалисты продолжают отслеживать ситуацию в регионе.

Ранее в Краснодарском крае, вблизи Новороссийска, были зарегистрированы толчки магнитудой 4,2. Об этом сообщили в Европейско-средиземноморском сейсмологическом центре (EMSC). Кроме того, в районе моря Банда у индонезийского острова Малуку было отмечено землетрясение силой 6,2 балла.