Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у индонезийского острова Малуку

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в районе моря Банда у индонезийского острова Малуку, передаёт KP.RU со ссылкой на Индонезийское метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство BMKG.

Очаг землетрясения находился на глубине 143 км. Угрозы цунами после подземных толчков специалисты не зафиксировали, сообщений о разрушениях также не поступало.

За несколько дней до этого два землетрясения произошли у берегов Камчатки с интервалом около получаса. Очаг одного из них залегал на глубине 58 км в 133 км к югу от Петропавловска-Камчатского.

Жертв и разрушений на Камчатке также не зафиксировали, специалисты регионального филиала Единой геофизической службы РАН продолжают следить за обстановкой.