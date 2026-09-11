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Землетрясение магнитудой 6,2 произошло у индонезийского острова Малуку

Изображение сгенерировано Gemini
Москва, 11 сентября - АиФ-Москва.

Землетрясение магнитудой 6,2 зафиксировали в районе моря Банда у индонезийского острова Малуку, передаёт KP.RU со ссылкой на Индонезийское метеорологическое, климатологическое и геофизическое агентство BMKG.

Очаг землетрясения находился на глубине 143 км. Угрозы цунами после подземных толчков специалисты не зафиксировали, сообщений о разрушениях также не поступало.

За несколько дней до этого два землетрясения произошли у берегов Камчатки с интервалом около получаса. Очаг одного из них залегал на глубине 58 км в 133 км к югу от Петропавловска-Камчатского.

Жертв и разрушений на Камчатке также не зафиксировали, специалисты регионального филиала Единой геофизической службы РАН продолжают следить за обстановкой.
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ПроисшествияИндонезияземлетрясениеостров
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