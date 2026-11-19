Суд присяжных в Майами признал 68-летнего Эммануэля Санона виновным в участии в заговоре с целью похищения или убийства президента Гаити Жовенеля Моиза. Об этом сообщила газета Miami Herald.

Санон - пастор и гражданин США гаитянского происхождения - был признан виновным по всем пунктам, связанным с международным заговором.

Моиз погиб в результате нападения на свою резиденцию в ночь на 7 июля 2021 года. Президент получил смертельное ранение, а его супруга была ранена и доставлена на лечение в больницу Майами. Убийство главы государства привело к серьезному политическому кризису и обострило нестабильность в стране.

На протяжении судебного разбирательства Санон отрицал свою причастность к преступлению. Его защита утверждала, что пастор стал жертвой обмана со стороны сообщников. По этому делу ранее осудили еще четырех человек. Всего Санону предъявили восемь обвинений, по трем из которых ему может грозить пожизненное лишение свободы.

Ранее американский суд вынес приговор гражданину Пакистана Асифу Мерчанту за попытку организовать покушение на главу Белого дома Дональда Трампа .