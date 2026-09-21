В Сирии после взрывов на военном складе в Алеппо сообщили о погибших

Взрывы прогремели на окраине города Алеппо на севере Сирии, где расположен военный склад, сообщил телеканал Al-Ikhbariya со ссылкой на начальника службы гражданской обороны Фейсала Мухаммеда Али.

По его словам, произошла детонация боеприпасов. Глава ведомства отметил, что имеется информация о погибших и пострадавших. Вместе с тем, как добавил чиновник, спасатели и машины скорой помощи пока не могут приблизиться к месту случившегося.

Напомним, ранее сообщалось о взрыве, который прогремел вечером 18 сентября на складе боеприпасов в городе Дейр-эз-Зор на востоке Сирии. Объект находится в районе Айяш на западе населённого пункта. Инцидент унёс жизни 11 военнослужащих. Еще девять пострадавших доставили в больницы.

Ещё один взрыв произошёл на складе боеприпасов в окрестностях города Сармада в сирийской провинции Идлиб. Жертвами происшествия стали 14 человек.