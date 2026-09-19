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В Сирии при взрыве на военном складе погибли 11 солдат

dpa © Moawia Atrash / www.globallookpress.com
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

В Сирии 11 военнослужащих погибли при взрыве на складе боеприпасов в городе Дейр-эз-Зор. Об этом сообщило Министерство обороны переходного правительства республики.

По данным ведомства, взрыв произошел вечером 18 сентября в районе Айяш на западе города. В результате обрушилось здание, где хранились боеприпасы.

При разборе завалов спасатели обнаружили тела 11 военнослужащих. Еще девять пострадавших доставили в больницы.

Администрация провинции Дейр-эз-Зор сообщила, что после взрыва территорию военного объекта оцепили. Причины произошедшего пока не установлены.

В настоящее время проводится расследование, которое должно установить обстоятельства и причины инцидента.

Ранее в апреле МИД Сирии сообщил о завершении вывода американских войск с территории страны. В ведомстве тогда заявили, что объекты, которыми пользовались силы международной коалиции во главе с США, были переданы под контроль сирийской армии. 
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ПолитикавоеннослужащиепроисшествияДейр-эз-ЗорВ миревзрывСириябоеприпасы
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