Индонезия депортировала в РФ россиянина, находившегося в международном розыске по обвинению в мошенничестве, совершенном группой лиц в особо крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, компетентные органы Индонезии передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД РФ сегодня в аэропорту города Денпасар.

По предварительным данным правоохранителей, россиянин вступил в сговор со своей знакомой и составил план хищения денег одной из российских компаний, которая работает в сфере инженерных изысканий и проектирования. Злоумышленники представились сотрудниками коммерческой организации, заключили с компанией договор на поставку строительной арматуры и побудили заказчика перевести деньги на расчетный счет подконтрольной им фирмы. Договор поставки продукции был частично исполнен, а оставшиеся более 5,7 миллиона рублей злоумышленники присвоили себе, впоследствии распорядившись ими по своему усмотрению.

Было возбуждено уголовное дело о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Россиянина объявили в международный розыск в этом месяце.