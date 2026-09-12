В Приморье один человек погиб, еще 5 пострадали в ДТП с двумя иномарками

Один человек погиб, еще пять пострадали при столкновении двух автомобилей на трассе А-370 «Уссури» в Приморском крае. Об этом сообщила краевая прокуратура.

Авария произошла ночью 12 сентября на 356-м километре автодороги Хабаровск — Владивосток. По предварительным данным, водитель Toyota Probox выехал на полосу встречного движения, после чего столкнулся с Toyota Haice с прицепом.

В результате ДТП водитель Toyota Probox получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

Пять пассажиров Toyota Haice пострадали. Медицинская помощь потребовалась одной женщине, ее госпитализировали.

Среди пострадавших также была девочка 2010 года рождения. После оказания помощи ее направили на амбулаторное лечение.

На месте аварии работал Дальнереченский межрайонный прокурор Александр Авраменко. Ход и результаты проверки по факту ДТП находятся на контроле межрайонной прокуратуры.

Ранее сообщалось, что в Архангельской области произошло ДТП с участием лесовоза, пассажирского микроавтобуса и легкового автомобиля. Погибли 12 человек, еще 8 пострадали.