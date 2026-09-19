В Прикамье из-за вспышки газа пострадали 3 взрослых и 2 ребенка

В Пермском крае следователи выясняют обстоятельства произошедшего в одной из деревень инцидента с возгоранием газа, из-за которого пострадали пять человек, сообщает региональное следственное управление СКР в мессенджере «Макс».

По информации ведомства, в субботу около одного из домов в деревне Поедуги вспыхнул газ, утечка которого произошла из баллона, оказавшегося около открытого огня.

Согласно сведениям регионального управления МЧС, площадь пожара составила около одного квадратного метра. На место происшествия были направлены более двух десятков человек и восемь единиц техники.

В результате инцидента госпиталиазация потребовалась троим взрослыми и двум детям.

В следственном управлении сообщили о возбуждении в связи с происшествием уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Районная прокуратура взяла на контроль расследование обстоятельств инцидента.

Ранее стало известно, что в Челябинской области при вспышке газа в погребе пострадали 2 человека.