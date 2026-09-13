В Иркутской области мать погибла при пожаре, спасая двух детей

Мать двоих детей погибла при пожаре в поселке Бохан Иркутской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Возгорание произошло ночью 13 сентября на втором этаже двухэтажного дома. Сначала огонь охватил лестничную клетку, затем перекинулся на квартиру, где находилась семья из четырех человек.

41-летняя женщина проснулась от запаха дыма и попыталась защитить детей от угарного газа, намочив тряпки. В это время ее муж вместе с дочерьми семи и 15 лет выбрался из квартиры через окно. Женщина покинуть помещение не смогла.

Еще четверо жильцов самостоятельно эвакуировались до приезда пожарных. Открытое горение на площади около 100 квадратных метров ликвидировали 13 огнеборцев с помощью четырех единиц техники. Предварительной причиной пожара назвали аварийный режим работы электросети. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.