В Петербурге экскурсионный автобус завалился на бок во время рейса

В Санкт-Петербурге экскурсионный автобус с подростками съехал на обочину и опрокинулся на бок, серьёзных травм у пассажиров не зафиксировано. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД России.



По данным правоохранителей, инцидент произошёл 12 сентября около полудня в Курортном районе. Ехавший по Линдуловской дороге автобус съехал на обочину и завалился на бок.



«В салоне автобуса в момент аварии находились 43 человека, подавляющее большинство из которых — подростки. Серьезных травм в результате произошедшего никто из них не получил. Всех их осматривают медики», — сообщили в МВД.



В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Трое пострадавших получили ушибы.

Ранее в Архангельской области случилось ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли трое детей.