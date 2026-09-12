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В Петербурге экскурсионный автобус завалился на бок во время рейса

Изображение сгенерировано ChatGPT
Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

В Санкт-Петербурге экскурсионный автобус с подростками съехал на обочину и опрокинулся на бок, серьёзных травм у пассажиров не зафиксировано. Об этом информирует пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным правоохранителей, инцидент произошёл 12 сентября около полудня в Курортном районе. Ехавший по Линдуловской дороге автобус съехал на обочину и завалился на бок.

«В салоне автобуса в момент аварии находились 43 человека, подавляющее большинство из которых — подростки. Серьезных травм в результате произошедшего никто из них не получил. Всех их осматривают медики», — сообщили в МВД.

В настоящее время проводится проверка по факту случившегося. Трое пострадавших получили ушибы.

Ранее в Архангельской области случилось ДТП с микроавтобусом, в результате которого погибли трое детей.
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