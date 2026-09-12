Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
Примерное время чтения: меньше минуты
86

МВД: в ДТП с микроавтобусом в Архангельской области погибли трое детей

Москва, 12 сентября - АиФ-Москва.

Трое детей стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса, лесовоза и легковушки в Архангельской области, сообщило в субботу региональное управление МВД в мессенджере «Макс».

«В дорожно-транспортном происшествии в Приморском округе Архангельской области погибли 13 человек, в том числе 3 несовершеннолетних», - говорится в публикации.

По данным ведомства, жертвами аварии стали водитель грузовика, а также водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Сообщается о госпитализации восьмерых пострадавших пассажиров микроавтобуса.

Напомним, ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковушкой произошло накануне вечером на трассе М-8 «Холмогоры».  По информации правоохранителей, микроавтобус, ехавший из Северодвинска в Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся с лесовозом.

СК завел уголовное дело по факту аварии. В Архангельской области объявили 12 сентября днем траура по жертвам аварии.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
ПроисшествияАрхангельская областьДТП
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть