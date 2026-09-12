МВД: в ДТП с микроавтобусом в Архангельской области погибли трое детей

Трое детей стали жертвами ДТП с участием микроавтобуса, лесовоза и легковушки в Архангельской области, сообщило в субботу региональное управление МВД в мессенджере «Макс».

«В дорожно-транспортном происшествии в Приморском округе Архангельской области погибли 13 человек, в том числе 3 несовершеннолетних», - говорится в публикации.

По данным ведомства, жертвами аварии стали водитель грузовика, а также водитель и 11 пассажиров микроавтобуса. Сообщается о госпитализации восьмерых пострадавших пассажиров микроавтобуса.

Напомним, ДТП с микроавтобусом, лесовозом и легковушкой произошло накануне вечером на трассе М-8 «Холмогоры». По информации правоохранителей, микроавтобус, ехавший из Северодвинска в Березник, при обгоне легкового автомобиля Nissan столкнулся с лесовозом.

СК завел уголовное дело по факту аварии. В Архангельской области объявили 12 сентября днем траура по жертвам аварии.