В Москве госпитализировали артиста Романа Юнусова

Актер и юморист Роман Юнусов, известный по участию в дуэте «Сестры Зайцевы» в Comedy Club, был госпитализирован после спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке» в Москве. После выступления артисту потребовалась медицинская помощь.

По информации его окружения, во время спектакля Юнусову стало плохо, после чего он отправился в больницу для обследования. Представители артиста сообщили, что госпитализация носит диагностический характер.

На данный момент серьезных проблем со здоровьем у Юнусова, по предварительным данным, не выявлено. Артист остается под наблюдением врачей, которые проводят необходимые обследования.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была вновь госпитализирована в Москве. Повторная госпитализация произошла через десять дней после предыдущей выписки и повторилась уже второй раз за 2026 год.