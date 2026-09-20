Аргументы и Факты
+7 (495) 646 57 57
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Аргументы и Факты
16+
Федеральный АиФ
Игры — АиФ Онлайн
Сим‑карты как ловушка: как мошенники втягивают в криминал
Примерное время чтения: меньше минуты
171

В Москве госпитализировали артиста Романа Юнусова

Светлана Шевченко / РИА Новости
Москва, 21 сентября - АиФ-Москва.

Актер и юморист Роман Юнусов, известный по участию в дуэте «Сестры Зайцевы» в Comedy Club, был госпитализирован после спектакля «Подыскиваю жену, недорого!» в «Театриуме на Серпуховке» в Москве. После выступления артисту потребовалась медицинская помощь.

По информации его окружения, во время спектакля Юнусову стало плохо, после чего он отправился в больницу для обследования. Представители артиста сообщили, что госпитализация носит диагностический характер.

На данный момент серьезных проблем со здоровьем у Юнусова, по предварительным данным, не выявлено. Артист остается под наблюдением врачей, которые проводят необходимые обследования.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была вновь госпитализирована в Москве. Повторная госпитализация произошла через десять дней после предыдущей выписки и повторилась уже второй раз за 2026 год.
Оцените материал
Подписывайтесь на АиФ в  max MAX
Происшествияактергоспитализация
Следующий материал

Самое интересное в соцсетях
Топ 5 читаемых


Самое интересное в регионах
Пока никто не оставил здесь свой комментарий.
    обновить ленту комментариев
    Отправить
    Правила комментирования
    Правила комментирования

    Эти несложные правила помогут Вам получать удовольствие от общения на нашем сайте!

    Для того, чтобы посещение нашего сайта и впредь оставалось для Вас приятным, просим неукоснительно соблюдать правила для комментариев:

    Сообщение не должно содержать более 2500 знаков (с пробелами)

    Языком общения на сайте АиФ является русский язык. В обсуждении Вы можете использовать другие языки, только если уверены, что читатели смогут Вас правильно понять.

    В комментариях запрещаются выражения, содержащие ненормативную лексику, унижающие человеческое достоинство, разжигающие межнациональную рознь.

    Запрещаются спам, а также реклама любых товаров и услуг, иных ресурсов, СМИ или событий, не относящихся к контексту обсуждения статьи.

    Не приветствуются сообщения, не относящиеся к содержанию статьи или к контексту обсуждения.

    Давайте будем уважать друг друга и сайт, на который Вы и другие читатели приходят пообщаться и высказать свои мысли. Администрация сайта оставляет за собой право удалять комментарии или часть комментариев, если они не соответствуют данным требованиям.

    Редакция оставляет за собой право публикации отдельных комментариев в бумажной версии издания или в виде отдельной статьи на сайте www.aif.ru.

    Если у Вас есть вопрос или предложение, отправьте сообщение для администрации сайта.

    Закрыть