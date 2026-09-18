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Татьяну Тарасову госпитализировали: что с ней случилось, прогнозы врачей

Тренер Татьяна Тарасова.
Тренер Татьяна Тарасова. / Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

17 сентября заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова была вновь госпитализирована в Москве. Повторная госпитализация произошла через десять дней после предыдущей выписки и повторилась уже второй раз за 2026 год. В справке aif.ru — что известно о текущей ситуации со здоровьем тренера и о предыдущих случаях.

Снова попала в больницу

По данным источников, Татьяна Тарасова была повторно доставлена в больницу 17 сентября. РИА Новости сообщили, что состояние здоровья Тарасовой ухудшилось в начале текущей недели, при этом с момента выписки прошло совсем немного времени. Сейчас состояние спортсменки стабильное, но источник добавил, что говорить о выписке пока рано. 

Племянник Тарасовой Алексей Тарасов также подтвердил ТАСС, что тренер снова попала в клинику: «В начале сентября прошла плановое обследование, потом вернулась домой. Сейчас снова в больнице», — сообщил он. Помощник Тарасовой в ответ на запросы СМИ заявил, что с ней всё хорошо, переживать не стоит, но причину госпитализации и диагноз спортсменки так и не уточнил.

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Осложнения после простуды 

Ранее, в апреле 2026 года, Тарасова уже переживала серьёзные проблемы со здоровьем: 15 апреля появилась информация о том, что её поместили в реанимацию. Как официально пояснили тогда в Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР), причиной послужили тяжелая простуда и серьезные осложнения после перенесенной острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ). Спустя несколько дней интенсивной терапии состояние удалось стабилизировать — уже 16 апреля сообщили о том, что состояние Тарасовой улучшилось, а спустя четыре дня, 20 апреля, ее выписали.

В начале сентября тренер сборной России по фигурному катанию снова оказалась в больнице, но на этот раз, как сообщили СМИ, в связи с плановым обследованием. 7 сентября племянник Тарасовой Алексей подтвердил, что она выписана домой. Тогда источник говорил, что проверка прошла нормально, ничего тревожного не выявлено. Однако примерно через десять дней состояние ухудшилось, что привело к нынешней повторной госпитализации.

Операция на позвоночнике 

Главной и самой известной системной проблемой со здоровьем у Татьяны Анатольевны остаются многолетние боли в суставах и спине — в 2013 году она перенесла сложнейшую операцию на позвоночнике. Несмотря на успешное хирургическое вмешательство, со временем боли вернулись, из-за чего тренер в последние годы была вынуждена иногда передвигаться в инвалидном кресле.

При этом сама Тарасова неоднократно демонстрировала несгибаемый характер. В своих недавних интервью российским журналистам она рассказывала, что активно борется с недугом: старается обходиться без кресла дома, передвигается самостоятельно или с палочкой.

Знаменитые ученики Татьяны Тарасовой

Ирина Роднина и Александр Зайцев.
Ирина Роднина и Александр Зайцев. © РИА Новости / Владимир Сергеев
Алексей Ягудин.
Алексей Ягудин. © РИА Новости / Владимир Астапкович
Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.
Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. © РИА Новости / Сергей Гунеев
Оксана Грищук и Евгений Платов.
Оксана Грищук и Евгений Платов. © РИА Новости
Марина Климова и Сергей Пономаренко.
Марина Климова и Сергей Пономаренко. © РИА Новости / Сергей Гунеев
Илья Кулик.
Илья Кулик. © РИА Новости / Сергей Гунеев
Сидзука Аракава.
Сидзука Аракава. © www.globallookpress.com
Мао Асада.
Мао Асада. © www.globallookpress.com
Денис Тен.
Денис Тен. © www.globallookpress.com
Саша Коэн.
Саша Коэн. © www.globallookpress.com

Знаменитые ученики Татьяны Тарасовой

Ирина Роднина и Александр Зайцев.
Ирина Роднина и Александр Зайцев. © РИА Новости / Владимир Сергеев
Алексей Ягудин.
Алексей Ягудин. © РИА Новости / Владимир Астапкович
Наталья Бестемьянова и Андрей Букин.
Наталья Бестемьянова и Андрей Букин. © РИА Новости / Сергей Гунеев
Оксана Грищук и Евгений Платов.
Оксана Грищук и Евгений Платов. © РИА Новости
Марина Климова и Сергей Пономаренко.
Марина Климова и Сергей Пономаренко. © РИА Новости / Сергей Гунеев
Илья Кулик.
Илья Кулик. © РИА Новости / Сергей Гунеев
Сидзука Аракава.
Сидзука Аракава. © www.globallookpress.com
Мао Асада.
Мао Асада. © www.globallookpress.com
Денис Тен.
Денис Тен. © www.globallookpress.com
Саша Коэн.
Саша Коэн. © www.globallookpress.com

Проблемы с позвоночником и язва желудка

Тарасова и раньше попадала в больницу из-за проблем со здоровьем. По данным «Комсомольской правды», в 2022 году она была госпитализирована из-за обострения проблем с позвоночником и проходила плановое лечение. В 2024 году, по сообщениям российских спортивных изданий, Тарасовой дважды требовалась неотложная медицинская помощь в связи с обострением прогрессирующей хронической язвы желудка. А в феврале 2025 года в прессу просочились данные о том, что тренеру якобы вызывали скорую помощь на дом из-за резкого скачка давления на фоне диагностированной гипертонической болезни. Однако позже Тарасова в комментарии aif.ru эту новость опровергла.

Точный диагноз и предполагаемые сроки текущей госпитализации официально не объявлены. Сама Тарасова публичных комментариев не давала. Учитывая её возраст и неоднократные госпитализации за последние годы, внимание к здоровью тренера остаётся повышенным.

Что известно о Татьяне Тарасовой?

Татьяна Тарасова родилась в 1947 году в Москве в семье известного хоккейного тренера Анатолия Тарасова. Она одна из самых влиятельных тренеров в истории советского и российского фигурного катания, заслуженный тренер СССР (1975), член Зала славы мирового фигурного катания (2008). Среди выдающихся учеников Тарасовой особенно выделяют олимпийских чемпионов Ирину Роднину и Александра ЗайцеваНаталью Бестемьянову и Андрея Букина, а также Алексея ЯгудинаОксану Грищук и Евгения Платова. Несмотря на почтенный возраст, Татьяна Тарасова продолжает участвовать в публичной и спортивной жизни, давать интервью и комментировать события в фигурном катании.
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