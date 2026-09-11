В Марий Эл осудили пьяного охотника, застрелившего вместо утки человека

В Марий Эл мужчину приговорили к 1,5 года лишения свободы за гибель человека, которого он застрелил на охоте, приняв за утку. Об этом сообщила прокуратура республики.

Происшествие случилось вечером 17 августа прошлого года в русле реки Илеть. По данным следствия, подсудимый, двигаясь на моторной лодке, не менее одного раза выстрелил в занимавшегося подводной охотой человека, отчего тот скончался.

При этом у фигуранта не было разрешения на добычу охотничьих ресурсов и на хранение и ношение охотничьего огнестрельного оружия, а также патронов к нему. К тому же, как выяснили следователи, в момент происшествия он находился в состоянии опьянения.

«Подсудимый вину не признал и пояснил, что стрелял в утку», — заявили в прокуратуре.

Между тем суд признал его — 55-летнего жителя Татарстана — виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ) и незаконной охоте с применением механического транспортного средства (п. «б» ч. 1 ст. 258 УК РФ). Отбывать наказание мужчина будет в исправительной колонии общего режима. Также ему назначили штраф в размере 60 тысяч рублей и лишили права заниматься связанной с охотой и ношением охотничьего огнестрельного оружия деятельностью сроком на 2,5 года.

«Были удовлетворены гражданские иски потерпевших о компенсации морального вреда на общую сумму 2 миллиона рублей», — добавили в надзорном ведомстве.

Как проинформировало СУ СК РФ по Марий Эл, погибшему было 20 лет и он скончался на месте, получив огнестрельные ранения в голову.