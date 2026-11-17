Глава Кузбасса Илья Середюк проинформировал об авиационном происшествии, случившемся рядом с селом Ягуново.

В своём сообщении в «Максе» губернатор указал, что воздушное судно потерпело крушение в окрестностях данного населённого пункта. Он также отметил, что лично прибыл туда, где разворачиваются спасательные мероприятия. По его словам, на месте уже трудятся экстренные службы, а областные власти предоставляют всю требующуюся помощь.

«Нахожусь на месте происшествия, где произошло крушение самолета, транзитного самолета, который пролетал через нашу область. Сейчас уже на месте развернут штаб», — сообщил Середюков.

Ягуново расположено неподалёку от кемеровского аэропорта.

Ранее сообщалось, что в Сербии разбился истребитель МиГ-29, погиб пилот.