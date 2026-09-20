В Киеве и Николаеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

Взрывы зафиксированы в ночь на 21 сентября в Киеве на фоне воздушной тревоги, объявленной в городе, сообщили украинские СМИ.

Кроме того, звук детонации услышали в городе Николаеве. При этом, по данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, сирены, предупреждающие об опасности, сработали на некоторых территориях Николаевской области.

О причинах взрывов и их последствиях информация не приводится.

Напомним, 19 сентября сообщалось о серии взрывов в Одесском районе Украины. Такие же звуки были слышны в вечернее время на территории Киева. На обеих территориях объявлялась воздушная тревога.