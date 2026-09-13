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В Новосибирске кот запер хозяйку на балконе

ru.freepik.com / ru.freepik.com
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Спасатели в Новосибирске вызволили с балкона женщину, которую там запер ее кот породы мейн-кун, сообщается на странице МКУ «Служба аварийно-спасательных работ» в соцсети «ВКонтакте».

По данным спасателей, на улицы Абаканская женщина 1984 года рождения вышла на балкон, дверь за ее спиной захлопнулась.

«За ней остался тот, кто всё это спланировал — огромный, невозмутимый, рыжий хулиган-мейн-кун», - говорится в сообщении.

Приехавшие на вызов спасатели открыли дверь и вызволили женщину.

«Кот на вопросы о мотивах отвечал фирменным мейн-куньим молчанием, невозмутимым взглядом и методичным вылизыванием лапы. К слову вел себя так, будто планировал эту операцию последние три года», - написали спасатели.

Ранее сообщалось, что волонтеры спасли из дымохода в историческом доме на улице Чайковского в Санкт-Петербурге кота, который находился там более двух недель.
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ПроисшествияНовосибирсккотзахлопнул дверь на балконеспасатели
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