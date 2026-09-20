В Анапе после ДТП загорелись торговые павильоны на площади 1,5 тыс. кв. м

В анапском поселке Витязево автомобиль врезался в здание и повредил газовую трубу, после чего начался пожар. Огонь уничтожил торговые ряды и распространился на двухэтажное здание.

Как сообщили в региональном МЧС, к моменту прибытия пожарных площадь возгорания составила около 1,5 тыс. кв. м. По некоторым данным, автомобиль ударился об угол здания, после чего возникла искра и начался пожар.

На месте происшествия работают 60 спасателей и более 20 единиц техники. Информация о пострадавших уточняется.

Ранее в Самаре произошло крупное ДТП с участием восьми автомобилей, в результате которого пострадали шесть человек.