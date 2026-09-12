Упавший в Татарстане самолет Cessna ранее чуть не столкнулся с Lada Largus

Легкомоторный самолет Cessna, разбившийся в поселке Шемордан Республики Татарстан, перед падением в частный двор едва не столкнулся с машиной. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на осведомленный источник.

Отмечается, что воздушное судно задело телекоммуникационную вышку на окраине населенного пункта, после чего потеряло управление. Самолет рухнул на Коммунальную улицу, чудом избежав столкновения с жилым строением.

По имеющимся данным, разбившийся аппарат принадлежит казанскому учебному авиационному центру и использовался для подготовки пилотов на протяжении нескольких лет.

До этого указанный борт уже фигурировал в серьезном авиапроисшествии. При заходе на посадку пилоту пришлось совершить маневр и перелететь через автомобиль Lada Largus, который неожиданно выехал на асфальтированную взлетно-посадочную полосу с грунтовой дороги.

Ранее сообщалось, что два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Татарстане.