Участок газопровода между Анапой и Витязево отключили из-за пожара

Участок газопровода высокого давления между Анапой и Витязево протяженностью около 7 километров отключили из-за пожара. Восстановить газоснабжение планируют после замены поврежденного участка, сообщила глава Анапы Светлана Маслова.

Возгорание торговых павильонов на площади 1,5 тысячи квадратных метров произошло утром в воскресенье на улице Верхняя дорога в Анапе. Как ранее сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, причиной пожара стало повреждение газовой трубы.

По словам Масловой, в 6:55 пожару присвоили третий ранг. В зону возгорания попал газопровод высокого давления, после чего «Газпром» отключил участок между Анапой и Витязево.

В результате без газоснабжения остались жилые дома и нежилые помещения, расположенные на Пионерском проспекте и улице Верхняя дорога на участке от роты ДПС до Витязево.

Глава города уточнила, что подачу газа возобновят после замены поврежденного участка газопровода.

Ранее в Прикамье из-за вспышки газа пострадали 3 взрослых и 2 ребенка.