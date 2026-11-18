Три землетрясения произошли за короткое время у побережья Камчатки в ночь на 18 ноября, сообщили в местном филиале Единой геофизической службы РАН.

«Наиболее сильное из землетрясений случилось в 219 км от Петропавловска-Камчатского. Очаг залегал на глубине 47 км под морским дном», — отметило учреждение.

Спустя минуту было зафиксировано второе сейсмособытие. Его магнитуда составила 4,8. Позже были зарегистрированы подземные толчки магнитудой 3,5. Их очаг залегал на глубине 31 километра.

Сведения о силе землетрясений в населённых пунктах не приводятся. Угрозы цунами нет. Уровень сейсмичности в регионе оценивается как фоново-средний.

Напомним, 12 ноября на Камчатке было зарегистрировано землетрясение магнитудой 5,4. Его эпицентр находился в 324 километрах от Петропавловска-Камчатского. 17 ноября сообщалось, что в районе островов в индонезийской провинции Малуку произошли подземные толчки магнитудой 7,1. Эпицентр сейсмособытия располагался к юго-западу от острова Ару.