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Турецкого наемника, воевавшего на стороне ВСУ, заочно осудили на 14 лет

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Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

Следственный комитет Российской Федерации сообщил о вынесении заочного приговора гражданину Турции Акдемиру Кадиру. 25-летний наемник признан виновным в участии в конфликте на стороне киевского режима. Судебное решение предполагает лишение свободы сроком на 14 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как отмечается в официальном заявлении ведомства, собранные следствием материалы были признаны достаточными для доказательства вины подсудимого. На данный момент в отношении Кадира избрана мера пресечения в виде заочного ареста, а сам он объявлен в международный розыск.

По данным следствия, в период с 2025 по 2026 год турецкий гражданин входил в состав вооруженных формирований Украины и непосредственно участвовал в боевых действиях против российских военнослужащих. Установлено, что за участие в боях он получал денежное вознаграждение.

Ранее также стало известно о ликвидации в зоне проведения специальной военной операции еще одного иностранного наемника, воевавшего на стороне ВСУ. Речь идет о полковнике Хаваже Амаеве* с позывным «Зумсо», о ликвидации которого сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц экстремистов и террористов.
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