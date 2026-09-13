В зоне СВО ликвидировали известного наемника ВСУ с позывным «Зумсо»

Российские войска ликвидировали в зоне СВО наемника ВСУ, полковника Хаважа Амаева*, с позывным «Зумсо». Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«Ему... был заказан путь на родину. Сам нацист и воевал за нацистов», — прокомментировал ситуацию журналист в Telegram-канале.

Известно, что ликвидированный боевик являлся чеченским полевым командиром и участником незаконных вооруженных формирований самопровозглашенной «Чеченской республики Ичкерия»**. Воевал в Чечне, Сирии и на Украине. Находился в федеральном розыске с 2006 года.

Ранее стало известно, что ВС РФ уничтожили в зоне спецоперации военного ВСУ Андрея Гецко.

* Внесен Росфинмониторингом в список лиц экстремистов и террористов.

** Запрещенная в РФ террористическая организация.