Спасатели нашли пропавшего в лесу 80-летнего грибника

Спасатели МЧС обнаружили живым 80-летнего мужчину, который пропал во время похода за грибами на Камчатке. Сообщение о его исчезновении поступило в экстренную службу поздно вечером, после того как пенсионер перестал выходить на связь.

На поиски мужчины отправились спасатели с кинологическими расчетами. Специалисты обследовали территорию и продолжили поисковые работы до обнаружения пропавшего.

Пенсионера нашли лежащим на обочине дороги. Он оказался жив и в настоящее время получает необходимую помощь.

Ранее в США идентифицировали останки школьницы, пропавшей после побега из дома 49 лет назад.