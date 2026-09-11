Полиция смогла опознать останки школьницы, сбежавшей из дома 49 лет назад

В США идентифицировали останки школьницы, пропавшей после побега из дома 49 лет назад. Об этом сообщает журнал People.



Весной 1977 года 15-летняя Синди Близзард сбежала из дома в штате Мэриленд. В декабре того же года её скелет обнаружили в лесу округа Уилсон, Северная Каролина — в 280 км от дома.



Судмедэксперты сразу предположили, что девушка стала жертвой насильственного преступления. Установить личность погибшей и причины ее смерти тогда не удалось.



В 2010 году специалисты составили ДНК-профиль девушки, но проверка по базам данных не дала результатов. Прорыв в деле произошел только в 2024 году благодаря новому расследованию Бюро SBI.



ДНК направили в лабораторию глубокого анализа для поиска родственников. 8 сентября полиция официально объявила об успешной идентификации останков Близзард. Обстоятельства гибели и точный маршрут школьницы после побега остаются неизвестными.