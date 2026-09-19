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Сожитель участницы «Миссис Россия — Вселенная» признался в ее убийстве

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Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Сожитель участницы конкурса «Миссис Россия — Вселенная» признался в ее убийстве в Московской области. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Речь идет о 44-летнем мужчине, обвиняемом в убийстве 39-летней жительницы Одинцовского городского округа. По данным следствия, после произошедшего он покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Следователи установили, что последним, с кем контактировала женщина, был ее сожитель. 

Погибшая — участница конкурса «Миссис Россия — Вселенная» Наталья Божук. В июле она вышла из жилого комплекса в Ромашково на прогулку с собакой и перестала выходить на связь. В ходе поисков ее тело обнаружили в лесополосе. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело об убийстве. 

После исчезновения женщины ее сожитель вылетел из Внуково в Турцию, а затем отправился в другую страну. В августе его объявили в международный розыск. 17 сентября сообщалось, что мужчину удалось задержать за границей при взаимодействии российского бюро Интерпола, подмосковной полиции и турецких правоохранителей. 

На следующий день стало известно, что турецкая сторона передала фигуранта российским правоохранителям. Его доставили в РФ для проведения следственных действий. 
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ПроисшествияМосковская областьПроисшествияОдинцовоНаталья БожукМиссис Россия ВселеннаяубийствоСледственный комитет
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