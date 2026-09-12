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Шампанское в дефиците. Жара уничтожила во Франции половину урожая винограда

Виноградники Шампани.
Виноградники Шампани. www.globallookpress.com

Французские виноградари и виноделы пережили лето, которое стало одним из самых тяжелых за долгое время: жара и засуха резко снизили урожай. В Шампани, в которой и собирается урожай, идущий на производство именно шампанских вин, сбор в 2026 году начали рекордно рано, а производство может сократиться почти наполовину. В стране ждут один из худших винных сезонов с 1957 года.

Если прогноз подтвердится, нынешний урожай во Франции станет одним из самых маленьких за последние полвека. В 2026 году страна может получить около 33,9 млн гектолитров вина, или примерно 4,5 млрд стандартных бутылок. Это на 6% меньше, чем годом ранее, и на 17% ниже среднего показателя за 2021–2025 годы. Снижение связано не только с сокращением площади виноградников, но прежде всего с падением урожайности после жары и засухи.

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Лето оказалось тяжелым: во Франции зафиксировали рекордно высокие температуры, а несколько волн жары пришлись на период созревания винограда. Растения страдали от солнечных ожогов, листья засыхали, а ягоды засыхали. Из-за ускоренного созревания сбор пришлось начинать значительно раньше обычного.

Шампань под солнцем

Сильнее всего пострадала Шампань. По оценке французского Министерства сельского хозяйства, производство здесь может оказаться примерно на 49% ниже уровня 2025 года. Вес гроздей также оказался небольшим. Для региона это означает почти двукратное сокращение сырья для шампанского.

Сбор винограда в Шампани начался раньше, чем когда-либо прежде. Некоторые производители приступили к работе уже 6 августа, тогда как официальный старт сезона пришелся на 12 августа. Сильная жара ускорила созревание ягод и снизила их кислотность. Для игристого вина это особенно важно: баланс сахара и кислотности напрямую влияет на будущий напиток.

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При этом небольшой урожай не обязательно означает плохое качество. Жара и сухая погода снизили распространение некоторых заболеваний, а ягоды успели хорошо созреть. Но повышенное содержание сахара создает другую проблему: виноделам придется внимательнее следить за балансом алкоголя и кислотности.

Хватит не всем

Резкое падение урожая не означает, что шампанское сразу исчезнет с полок. Производители располагают резервными винами прошлых лет и могут использовать их для купажей. Такая практика давно применяется в Шампани и позволяет сглаживать разницу между урожаями. Но запасы не бесконечны. Некоторые производители могут сохранить резерв на будущее или сократить объемы розлива. Поэтому последствия слабого урожая будут проявляться постепенно.

Проблема касается и всего французского винного рынка. Отрасль сталкивается со снижением потребления, сокращением площадей виноградников и торговыми рисками.

Французское правительство уже объявило чрезвычайную помощь аграриям объемом более 1 млрд евро (98 млрд руб.). Но для виноделов вопрос уже не только в компенсации одного сезона. Экстремальная жара и засуха заставляют менять сроки сбора и искать способы сохранить характер французских вин.

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Для Шампани это особенно чувствительно — ее репутация десятилетиями строилась вокруг определенного климата и баланса вкуса. Если погодные условия будут и дальше меняться, производителям придется одновременно защищать урожай и адаптировать сам подход к виноделию. Поэтому нынешний сезон важен не только из-за возможного дефицита, но и как сигнал о долгосрочных изменениях для всей отрасли.
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Происшествиягибель урожаявинограджараФранцияшампанское
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