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Сердечный приступ случился у пассажира во время рейса

Ирина Малина / АиФ
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Во время рейса авиакомпании Freebird из Антальи в Прагу одному из пассажиров стало плохо — у него случился сердечный приступ. Об инциденте сообщил портал гражданской авиации HavaSosyalMedya.

Речь идет о рейсе FH1551 на самолете Airbus A320. Из-за состояния пассажира экипаж принял решение совершить вынужденную посадку в аэропорту Сабихи Гекчен в Стамбуле.

После приземления пассажиру оказали необходимую медицинскую помощь. Затем самолет продолжил полет по маршруту в Прагу.

Ранее самолет, следовавший рейсом из Милана в американский Ньюарк пришлось посадить в штате Мэн после скандала на борту. Пассажирка, которой отказали в дополнительной порции горячительного, подралась с экипажем и три часа сопротивлялась тем, кто пытался ее удержать до посадки самолета.
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Происшествиясамолетсердечный приступ
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