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Как кибермошенники обманывают даже самых внимательных
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Одна против пятерых. Пьяная не-Кадышева устроила скандал и драку в самолете

Boeing 777 авиакомпании United Airlines.
Boeing 777 авиакомпании United Airlines. / IMAGO/Arnulf Hettrich / www.globallookpress.com

Самолет, следовавший рейсом из Милана в американский Ньюарк пришлось посадить в штате Мэн после скандала на борту. Пассажирка, которой отказали в дополнительной порции горячительного, попыталась добраться до двери, подралась с экипажем и три часа сопротивлялась тем, кто пытался ее удержать до посадки самолета.

Алкоголь закончился — начался скандал

Как следует из судебных документов, с которыми ознакомилась The New York Post, 36-летняя россиянка Кристина Кедышeва во время перелета выглядела нетрезвой, говорила невнятно и несколько раз требовала у экипажа еще алкоголя. По словам бортпроводников, до этого ей уже подавали несколько напитков.

Получив отказ, пассажирка начала снимать членов экипажа на телефон и обвинять их в расизме. Когда загорелось табло с требованием пристегнуть ремни, она не захотела возвращаться на свое место. Капитан также приказал ей сесть, но женщина не подчинилась.

Ситуация стала опасной, когда пассажирка оказалась в задней части самолета: один из находившихся на борту людей рассказал следователям, что увидел ее возле двери и заметил, как она потянулась к ручке. Свидетель попытался ее остановить. После этого началась потасовка.

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Пятеро против одной

Для того чтобы удержать женщину, потребовались усилия пяти человек — членов экипажа и пассажиров. По данным следствия, она активно сопротивлялась и пыталась вырваться. Во время борьбы пассажирка, как утверждается, укусила бортпроводницу за запястье. Затем она ударила ее ногой в живот. Бортпроводница упала, получила травму плеча и пожаловалась на проблемы с дыханием. Еще один пассажир, согласно материалам дела, получил царапину на руке, после чего ему понадобилась медицинская помощь.

Даже после того, как дебоширку удалось зафиксировать, она продолжала сопротивляться. Борьба продолжалась около трех часов. В итоге командир экипажа принял решение изменить маршрут и направить Boeing-777 в аэропорт Бангора в штате Мэн.

Самолет, выполнявший рейс United Airlines из Милана в Ньюарк, приземлился там около полудня 8 сентября. После посадки пассажирку забрали сотрудники местной полиции, пограничной службы США и ФБР. Самолет после дозаправки продолжил путь в Ньюарк.

Версия отличается

На допросе в ФБР с помощью переводчика россиянка рассказала, что направлялась в Нью-Йорк на празднование 40-летия подруги. Она признала, что в первые часы полета действительно немного выпила: три бокала красного вина и виски с колой.

По ее словам, после отказа налить еще алкоголя бортпроводники стали обращаться с ней грубо. Вину за возникший конфликт она фактически возложила на экипаж. Женщина утверждала, что физическая стычка началась после того, как один из пассажиров забрал ее телефон, которым она снимала происходящее. При этом обвиняемая отрицала, что кусала бортпроводницу. Она допустила, что могла кого-то поцарапать или вступить в борьбу, однако подробностей конфликта, по ее словам, не помнила.

Россиянка, чью фамилию американские СМИ и соцсети первоначально тиражировали как «Кадышева», предстала перед федеральным судом в штате Мэн. Ей предъявлены обвинения во вмешательстве в работу экипажа и нападении. Дело пока находится на стадии разбирательства, поэтому описанные в судебных документах действия являются обвинениями, а не установленными судом фактами.

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Что грозит дебоширке

Американские законы предусматривают серьезные санкции за нападения и вмешательство в работу экипажа. Суд может назначить штраф в $44000 (около 3,7 млн. руб.) за одно нарушение, причем в одном инциденте их может быть несколько. Отдельно возможна уголовная ответственность за вмешательство в работу экипажа.

Таким образом, поездка на вечеринку в Нью-Йорк закончилась для пассажирки совсем не праздником. Вместо продолжения путешествия — арест, суд и перспектива серьезного наказания. А сотням других пассажиров рейса пришлось неожиданно оказаться в совсем другом штате, чтобы экипаж мог передать нарушительницу правоохранителям.
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