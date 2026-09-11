СБУ заочно обвинила митрополита Тихона по двум статьям УК Украины

Служба безопасности Украины заочно обвинила митрополита Симферопольского и Крымского Тихона (в миру — Георгия Шевкунова) в по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

«Служба безопасности собрала доказательную базу на митрополита РПЦ Георгия Шевкунова», — говорится в сообщении в Telegram-канале спецслужбы.

Сообщается, что священнослужителю вменяют посягательство на территориальную целостность Украины, оправдание и признание правомерности проведения СВО и прославление ее участников.

Напомним, в феврале 2025 года ФСБ сообщила, что предотвратила покушение на митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Подозреваемыми по делу стали гражданин Украины, уроженец Черновцов и клирик (пономарь) храма Воскресения Христова в Сокольниках Никита Иванкович. По версии следствия, план подозреваемых в покушении заключался в том, чтобы подложить самодельное взрывное устройство в резиденцию митрополита — в Сретенский монастырь в Москве. По информации ФСБ, целью готовившегося теракта в отношении митрополита был срыв переговоров РФ и США.

Отметим, Шевкунов возглавляет Крымскую митрополию РПЦ с октября 2023 года.