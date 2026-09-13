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Российские военные уничтожили дрон-ждун ВСУ в Запорожской области

Станислав Красильников / РИА Новости
Москва, 13 сентября - АиФ-Москва.

Расчет мобильной огневой группы отряда «Барс-11» группировки войск «Днепр» уничтожил несколько украинских беспилотников в Запорожской области, в том числе дрон-«ждун». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в ведомстве, во время выдвижения к линии боевого соприкосновения стрелки сопровождали военнослужащих, направлявшихся на ротацию. На дороге бойцы заметили ударный беспилотник, который, предположительно, находился в засаде. После высадки из машины стрелки открыли прицельный огонь и уничтожили дрон.

Позднее на позициях российские военнослужащие обнаружили группу FPV-беспилотников, пытавшихся атаковать подразделения. Передовая группа наблюдения зафиксировала дроны и передала по радиостанции направление их движения. После этого стрелки мобильной огневой группы открыли огонь из заранее подготовленных засад и уничтожили все беспилотники.

В ведомстве отметили, что добровольцы «Барс-11» организовали круглосуточное наблюдение и защиту позиций от атак БПЛА. Для этого сформировали мобильные огневые группы и оборудовали пункты воздушного наблюдения. По данным Минобороны, бойцы используют автоматическое оружие, а также охотничьи ружья с оптическими прицелами и приборами ночного видения.
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