Российские военные уничтожили дрон-ждун ВСУ в Запорожской области

Расчет мобильной огневой группы отряда «Барс-11» группировки войск «Днепр» уничтожил несколько украинских беспилотников в Запорожской области, в том числе дрон-«ждун». Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Как рассказали в ведомстве, во время выдвижения к линии боевого соприкосновения стрелки сопровождали военнослужащих, направлявшихся на ротацию. На дороге бойцы заметили ударный беспилотник, который, предположительно, находился в засаде. После высадки из машины стрелки открыли прицельный огонь и уничтожили дрон.

Позднее на позициях российские военнослужащие обнаружили группу FPV-беспилотников, пытавшихся атаковать подразделения. Передовая группа наблюдения зафиксировала дроны и передала по радиостанции направление их движения. После этого стрелки мобильной огневой группы открыли огонь из заранее подготовленных засад и уничтожили все беспилотники.

В ведомстве отметили, что добровольцы «Барс-11» организовали круглосуточное наблюдение и защиту позиций от атак БПЛА. Для этого сформировали мобильные огневые группы и оборудовали пункты воздушного наблюдения. По данным Минобороны, бойцы используют автоматическое оружие, а также охотничьи ружья с оптическими прицелами и приборами ночного видения.