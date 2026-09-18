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Подруга пропавшей после свидания под Ростовом раскрыла жуткие детали

Соцсети
Москва, 18 сентября - АиФ-Москва.

В Ростовской области больше месяца ищут 21-летнюю Снежану, которая ушла на свидание и не вернулась. Подруга пропавшей Милана в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказала, что произошло перед исчезновением.  

Напомним, девушка ушла из дома в станице Егорлыкской 12 августа. С тех пор о ее местонахождении ничего не известно. В день пропажи она была в топе кофейного цвета с черно-белыми полосками, черных джинсовых шортах, черных кроссовках. 

Согласно ориентировке волонтеров, рост Снежаны около 164 см, глаза карие, волосы русые. Уточняется, что с собой у нее была белая сумка, она уехала на сине-серебристом велосипеде. В последний раз ее видели в местном парке. 

«Пару недель назад мой друг сказал, что ее нашли мёртвой в лесополосе. Я на эмоциях с 8 утра поехала на велосипеде до одной лесополосы, которая находится рядом с больницей, но ничего не нашла, потом поехала на другой край станицы в лесополосу - тоже ничего. После этого поехала к ее семье. Приехала, позвонила ее маме, они были мне рады, хотя мы (я и мой друг) перестали дружить со Снежаной. Родные рассказали, что она сама купила сим-карту, забрала с собой пенсию бабушки, взяла документы и пропала», - рассказала подруга.

Милана уточнила, что у пропавшей было несколько номеров, но все они сейчас заблокированы. 

«Я узнала, что она уже год встречается с каким-то мужчиной, была лишь фотография плохого качества. Больше ничего о ней не знаю. Потом еще раз пошли слухи, что ее нашли в лесополосе. Она очень наивная, у нее проблемы с речью. Я думаю, что ее могли обмануть. Семья у нее хорошая, бабушка ее любит сильно», - добавила девушка.

Представители регионального поискового отряда «ЛизаАлерт» отметили, что сейчас ведут поиск исключительно в информационной среде.

«Мы распространяем ориентировку в сетях, собираем информацию. Активный выезд пока не планируется, так как недостаточно информации», - сообщили aif.ru. 

Ранее стало известно, что в тайге, где ищут Усольцевых, нашли страшное.
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