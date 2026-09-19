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Пилот Сытник сказал, что ждет посадившего в поле самолет Белова после суда

Сергей Белов/ Ксения Ермакова / Коллаж АиФ
Москва, 19 сентября - АиФ-Москва.

Пилот Сергей Белов, посадивший пассажирский самолет в пшеничное поле под Новосибирском в 2023 году, вряд ли сможет полноценно вернуться к карьере летчика. Таким мнением в эксклюзивном комментарии для aif.ru поделился заслуженный пилот России Юрий Сытник.

«Ему будет очень сложно вернуться в небо вне зависимости от того, каким будет приговор. Он может стать частным пилотом, работать на собственном самолете, где-нибудь, где от его решения будет зависеть только его собственная жизнь. Либо же уйдет в какую-то мелкую авиакомпанию. Но командиром большого лайнера ему быть уже не суждено, на мой взгляд», — отметил Сытник.

Напомним, пилота Сергея Белова, экстренно посадившего самолет в Убинском районе Новосибирской области в сентябре 2023 года, судят по ч. 1 ст. 263 УК РФ — за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. На борту в момент полета находилось 167 человек - 161 пассажир и 6 членов экипажа. Никто не пострадал.

Следствие считает, что после отказа «зелёной» гидравлической системы он принял ошибочное решение лететь в Новосибирск, а не садиться в аэропорту Омска, и неверно рассчитал остаток топлива, что привело к жёсткой посадке в поле и ущербу для авиакомпании на 118,9 млн рублей. Сам Белов вину отрицает. Дело уже несколько раз возвращали прокурору из-за процессуальных нарушений.

По данным на февраль 2026 года, Белов устроился в пакистанскую авиакомпанию, хотя ранее, как утверждали СМИ, был вынужден подрабатывать курьером из-за невозможности летать. Сам Белов при этом опровергал информацию о работе курьером, не раскрывая деталей своего текущего трудоустройства.
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