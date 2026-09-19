NORAD: ВВС США перехватили самолет над загородной резиденцией Трампа

Истребитель F-16 перехватил воздушное судно, вошедшее в закрытую для полетов зону над загородной резиденцией президента США Дональда Трампа в Мэриленде. Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD).

Инцидент произошел в районе города Термонт около 7:50 по местному времени. После перехвата военные сопроводили самолет за пределы ограниченной зоны. В NORAD напомнили пилотам о необходимости заранее проверять действующие ограничения на использование воздушного пространства.

Трамп прибыл в свою загородную резиденцию накануне и, как отмечает издание, планировал провести там выходные. Дополнительные подробности о причинах нарушения воздушного пространства не приводятся.

Ранее военный самолет-заправщик Boeing KC-46A Pegasus, принадлежащий Военно-воздушным силам США, транслировал сигнал бедствия в воздушном пространстве к югу от Нью-Йорка.