На учениях НАТО несколько десантников пострадали при прыжках с парашютом

На учениях ВДВ стран НАТО в Бельгии пострадали четверо десантников, в том числе двое — серьезно, сообщает нидерландский новостной портал NU.nl.

Тяжелые травмы зафиксировали у военнослужащих из США и Германии. Они неудачно прыгнули с парашютом и застряли на деревьях.

У других двоих пострадавших — легкие ранения, полученные в результате жесткого приземления.

Портал отмечает, что к месту происшествия выехали сотрудники аварийных служб. Предполагается, что на деревьях могли застрять еще несколько человек.

Все произошло на Falcon Leap — ежегодных международных военных учениях воздушно-десантных войск под руководством Минобороны Нидерландов. В мероприятиях участвуют 11 стран НАТО.

Ранее сообщалось об инциденте с американскими военными на одних из учений НАТО. Морпехи из США столкнулись с проблемой бракованных ботинок.