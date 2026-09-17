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На учениях НАТО несколько десантников пострадали при прыжках с парашютом

Архивное фото
Архивное фото / Игорь Егоров / РИА Новости
Москва, 17 сентября - АиФ-Москва.

На учениях ВДВ стран НАТО в Бельгии пострадали четверо десантников, в том числе двое — серьезно, сообщает нидерландский новостной портал NU.nl.

Тяжелые травмы зафиксировали у военнослужащих из США и Германии. Они неудачно прыгнули с парашютом и застряли на деревьях.

У других двоих пострадавших — легкие ранения, полученные в результате жесткого приземления.

Портал отмечает, что к месту происшествия выехали сотрудники аварийных служб. Предполагается, что на деревьях могли застрять еще несколько человек.

Все произошло на Falcon Leap — ежегодных международных военных учениях воздушно-десантных войск под руководством Минобороны Нидерландов. В мероприятиях участвуют 11 стран НАТО.

Ранее сообщалось об инциденте с американскими военными на одних из учений НАТО. Морпехи из США столкнулись с проблемой бракованных ботинок.
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ПроисшествияБельгияНАТОвоенные учения
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