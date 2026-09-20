На Камчатке водитель выпрыгнул из машины за секунду до падения с обрыва

В Петропавловске-Камчатском автомобиль Toyota Harrier съехал по склону и рухнул с обрыва после отказа тормозной системы. Об этом сообщили в МЧС России по Камчатскому краю.

По предварительным данным, водитель сдавал назад и обнаружил, что тормоза перестали работать. Машина начала двигаться вниз по склону, однако мужчина успел выпрыгнуть из автомобиля до его падения.

Прибывшие на место спасатели помогли медикам доставить пострадавшего в машину скорой помощи. Кроме того, они стабилизировали автомобиль и отключили аккумулятор, чтобы исключить риск возгорания. Обстоятельства происшествия и причины отказа тормозов устанавливает полиция.

Ранее сотрудники полиции обнаружили мужчину, который оказался в труднодоступной горно-таежной местности после падения автомобиля с обрыва в Сут-Хольском районе Тувы.