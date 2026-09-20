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В Туве нашли мужчину, упавшего с горного обрыва

ГУ МЧС по республике Бурятия
Москва, 20 сентября - АиФ-Москва.

Сотрудники полиции обнаружили мужчину, который оказался в труднодоступной горно-таежной местности после падения автомобиля с обрыва в Сут-Хольском районе Тувы, об этом сообщили в МВД РФ.

Четверо мужчин ехали на УАЗе по горному склону, когда машина сорвалась с крутого обрыва. Троим удалось выбраться, а водитель упал вместе с автомобилем. Мужчина смог самостоятельно выбраться из машины, но оказался один в труднодоступной местности. Его спутники пешком добрались до ближайшей стоянки и сообщили о случившемся в полицию.

Полицейские сразу отправились на поиски. Они продолжались всю ночь в сложных горных условиях. Утром с помощью специальных средств удалось установить координаты мужчины. Информацию сразу передали спасателям МЧС.

Из-за сложного рельефа полицейские не могли спуститься к мужчине. Они оставались на вершине склона и контролировали ситуацию до прибытия спасателей.
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Происшествияреспублика Тувасорвался со скалы
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