В Туве нашли мужчину, упавшего с горного обрыва

Сотрудники полиции обнаружили мужчину, который оказался в труднодоступной горно-таежной местности после падения автомобиля с обрыва в Сут-Хольском районе Тувы, об этом сообщили в МВД РФ.

Четверо мужчин ехали на УАЗе по горному склону, когда машина сорвалась с крутого обрыва. Троим удалось выбраться, а водитель упал вместе с автомобилем. Мужчина смог самостоятельно выбраться из машины, но оказался один в труднодоступной местности. Его спутники пешком добрались до ближайшей стоянки и сообщили о случившемся в полицию.

Полицейские сразу отправились на поиски. Они продолжались всю ночь в сложных горных условиях. Утром с помощью специальных средств удалось установить координаты мужчины. Информацию сразу передали спасателям МЧС.

Из-за сложного рельефа полицейские не могли спуститься к мужчине. Они оставались на вершине склона и контролировали ситуацию до прибытия спасателей.