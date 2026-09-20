На Камчатке при нападении медведя погиб человек

Мужчина погиб в Усть-Камчатском округе на Камчатке в результате нападения медведя, поиски которого сейчас ведутся на этой территории, сообщили в районной администрации.

«Медведь напал на мужчину, он погиб. Объявлен режим повышенной готовности, ведется поиск хищника», — отметили местные власти.

Детали случившегося уточняются. Режим чрезвычайной ситуации из-за выхода медведей к людям уже действует в Петропавловске-Камчатском.

Напомним, ранее биолог Дмитрий Сафонов в эксклюзивной беседе с aif.ru назвал причины, по которым участились случаи нападения медведей на людей. Прежде всего, по словам специалиста, это связано с ростом популяции этих животных. При этом, как обратил внимание эксперт, количество опытных охотников на медведей становится всё меньше.