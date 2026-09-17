Биолог Сафонов объяснил нашествие агрессивных медведей в РФ

Число случаев нападения медведей на людей увеличилось по ряду причин, сообщил в эксклюзивной беседе с aif.ru биолог Дмитрий Сафонов.

Напомним, в последнее время по всей России участились случаи агрессивного поведения медведей. В частности, в ночь на 19 августа на территории турбазы в селе Артыбаш на Алтае медведь разорвал палатку и на глазах у жениха утащил в тайгу 29-летнюю девушку. Там он ее убил. Позже тело девушки со следами сильных повреждений нашли в лесу прикопанным землей.

«Есть целый комплекс причин. Самая главная - рост численности медведей. В основном это бурые медведи, за последние 15 лет популяция выросла примерно в два раза. А количество опытных охотников, которые охотятся на медведей, становится меньше. Вторая причина - нехватка естественного корма. Это очень важная причина, потому что в Сибири, на Дальнем Востоке у нас фиксируется неурожай ягод, грибов, орехов. Медведь - зверь всеядный. А когда привычной еды нет, он идет туда, где она есть, то есть поближе к человеку - к дачам, туристическим базам, мусорным свалкам», - пояснил эксперт.

Также в качестве еще одной причины Сафонов назвал потерю страха.

«Медведи перестают бояться людей. Например, некоторые люди прикармливают медведей просто для развлечения. А животное запоминает место, где он обнаружил еду, и туда снова возвращается. Также могла повлиять вырубка лесов и лесные пожары. То есть разрушаются привычные места обитания животных. Некоторые из них мигрировали в нехарактерные для них места обитания», - добавил специалист.

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