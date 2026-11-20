Пассажирский Airbus A319 авиакомпании American Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Финикса после того, как экипаж другого самолета заметил пламя из его двигателя. На борту находились 120 человек, свидетельствуют данные Flightradar24 и радиопереговоры пилотов с диспетчерами.

После предупреждения диспетчера командир воздушного судна сообщил о неполадках в гидравлической системе, несколько раз передал сигнал бедствия и запросил возвращение в аэропорт вылета.

Лайнер развернулся к востоку от Финикса и благополучно приземлился около 1:22 мск. По словам пилота, на борту также находилось около 8,6 тонны топлива.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Lufthansa , следовавший по маршруту Тель‑Авив — Франкфурт, экстренно сел в Сербии из‑за анафилактического шока стюардессы.