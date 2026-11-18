Авиалайнер Lufthansa, следовавший по маршруту Тель‑Авив — Франкфурт, был вынужден совершить незапланированную посадку в Белграде. Причиной срочного приземления стала тяжёлая аллергическая реакция у бортпроводницы.

Девушка непреднамеренно съела продукт с кунжутом, после чего у неё начал развиваться анафилактический шок. Ситуация требовала безотлагательной медицинской помощи.

На борту находился врач‑реаниматолог. По его рекомендации пилоты запросили экстренную посадку в ближайшем аэропорту. Самолёт успешно приземлился в Белграде, где стюардессу передали местным медикам.

Из‑за сложностей с дозаправкой в сербской столице лайнер позднее дозаправился в Вене и продолжил полёт. В авиакомпании Lufthansa подтвердили, что посадка была связана с резким ухудшением состояния члена экипажа, и извинились за задержку рейса.

Ранее также сообщалось, что самолёт, следовавший из Касабланки в Стамбул, экстренно изменил маршрут и приземлился в аэропорту Барселоны. Младенцу на борту срочно потребовалась медицинская помощь.