Жители Крыма проявляют высокую бдительность в отношении фейковой информации: они самостоятельно выявляют ложные сообщения и оперативно сообщают о них главе республики Сергею Аксёнову через соцсети. Об этом в эфире программы «Соловьёв Live» рассказала помощник главы Республики Крым Ольга Курлаева.

По её словам, у крымчан сформировался «стойкий иммунитет» к дезинформации — люди сами присылают подозрительные материалы в комментарии к постам главы региона с просьбой обратить внимание на фейк. В качестве примера Курлаева привела волну ложных публикаций, которая поднялась после второй атаки на Крымский мост: в сеть массово выкладывали фото с якобы масштабными разрушениями.

«Вбрасывались эти фейки и нечистоплотные блогеры их подхватывали, разносили, помогая вражеской дезинформации», — отметила Курлаева.

Также помощник главы Крыма обратила внимание на фейки, нацеленные на создание паники вокруг продовольственного обеспечения.

Накануне президент РФ Владимир Путин предупредил о жестком ответе России за атаки ВСУ на Крымский мост.